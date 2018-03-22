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| | У жителей Магадана из-за оскорбления мэра в WhatsApp изъяли телефоны

У жителей Магадана из-за оскорбления мэра в WhatsApp изъяли телефоны

Сегодня, 16:52
В Магадане у двух граждан правоохранители изъяли мобильные телефоны, обосновывая данные действия тем, что жители города оскорбили представителя власти в лице Юрия Гришана, занимающего пост мэра Магадана.

У жителей Магадана из-за оскорбления мэра в WhatsApp изъяли телефоны

 

Полицейские в Магадане занимались расследованием дела относительно оскорбления представителей власти после того, как некоторые граждане нелестно отозвались о мэре города в мессенджере WhatsApp. Одна из гражданок по имени Наталья, лишившаяся своего смартфона, рассказала о том, что к ней в жилище прибыли полицейские, которые забрали её телефон вместе с SIM-картой. Собравшись вернуть своё имущество, гражданка узнала от следователя, что телефон ей не вернут до окончания следствия, а сама она числится в качестве свидетеля.

Представители Следственного комитета РФ интересовались у Натальи о сообщении, опубликованном в группе WhatsApp, в котором содержалась критика с использованием матерных выражений в адрес Юрия Гришана. Также заметим, телефона лишился и другой магаданец по имени Василий, которому правоохранители даже не разъяснили, почему забрали его смартфон.
Александр Вест
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