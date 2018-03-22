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| | Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве

Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве

Сегодня, 17:03
22 марта следователи СК РФ предъявили обвинение в хищении 2,5 миллиардов рублей бизнесмену и бывшему депутату Государственной Думы четвертого и пятого созывов Вадиму Варшавскому.

Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве

 

Следователи сначала задержали предпринимателя, а затем предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Варшавский в 2015 году разработал схему по выводу средств из банка «Петрокоммерц», который находился по решению регулятора в режиме санирования под внешним управлением.

Банк выделил Златоустовскому металлургическому заводу кредитную линию в 2,75 миллиардов рублей. Завод находился в собственности Варшавского и кредит не погасил, так как уже длительное время вымывание оборотных средств предприятия вело к искусственному банкротству. Эти выводы следователи сделали на основе свидетельских показаний нескольких топ-менеджеров корпорации «Мечел сталь», тоже принадлежавшей Варшавскому.

Адвокат заявил, что его подзащитный был арестован без достаточных оснований. Задержание его произвели грубо с элементами физического насилия. В ближайшее время один из районных судов столицы выберет подозреваемому меру пресечения.
Сергей Денисов
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