В Башкирии суд вынес приговор мужчине, сбившему 12 школьников

Официальные представители Следственного комитета РФ сообщили о том, что за свой проступок мужчина, сбивший группу подростков, отбудет три года в колонии. Стоит напомнить, во время совершённого наезда на группу школьников, в составе которых находились 12 детей, у виновника ДТП при себе не было водительского удостоверения. Из-за случившегося инцидента четверо школьников получили тяжёлые травмы.
Сама авария произошла в октябре прошлого года, когда подсудимый находился за рулём автомобиля ВАЗ-21150. По словам следователей, из-за небрежности водителя он не смог справиться с управлением авто и совершил наезд на школьников.