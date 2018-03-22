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| | В Башкирии суд вынес приговор мужчине, сбившему 12 школьников

В Башкирии суд вынес приговор мужчине, сбившему 12 школьников

Сегодня, 16:49
Виновник скандального ДТП, в котором пострадавшими оказались 12 подростков, получил обвинительный приговор, которым стало лишение свободы сроком на три года. Водитель сбил группу детей, отправившихся на экскурсию.

В Башкирии суд вынес приговор мужчине, сбившему 12 школьников

 

Официальные представители Следственного комитета РФ сообщили о том, что за свой проступок мужчина, сбивший группу подростков, отбудет три года в колонии. Стоит напомнить, во время совершённого наезда на группу школьников, в составе которых находились 12 детей, у виновника ДТП при себе не было водительского удостоверения. Из-за случившегося инцидента четверо школьников получили тяжёлые травмы.

Сама авария произошла в октябре прошлого года, когда подсудимый находился за рулём автомобиля ВАЗ-21150. По словам следователей, из-за небрежности водителя он не смог справиться с управлением авто и совершил наезд на школьников.
Александр Вест
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