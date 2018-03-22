В Башкирии суд вынес приговор мужчине, сбившему 12 школьников

Виновник скандального ДТП, в котором пострадавшими оказались 12 подростков, получил обвинительный приговор, которым стало лишение свободы сроком на три года. Водитель сбил группу детей, отправившихся на экскурсию.

Александр Вест

Официальные представители Следственного комитета РФ сообщили о том, что за свой проступок мужчина, сбивший группу подростков, отбудет три года в колонии. Стоит напомнить, во время совершённого наезда на группу школьников, в составе которых находились 12 детей, у виновника ДТП при себе не было водительского удостоверения. Из-за случившегося инцидента четверо школьников получили тяжёлые травмы.Сама авария произошла в октябре прошлого года, когда подсудимый находился за рулём автомобиля ВАЗ-21150. По словам следователей, из-за небрежности водителя он не смог справиться с управлением авто и совершил наезд на школьников.