Виновник разрушения дома в Мурманске объяснил свои действия

«Его уже допросили в больнице, и он сознался, что его истинным мотивом было сведение счетов с жизнью. Против него уже возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц», - отметили в ведомстве.
Ефремов добавил, что соответствующие наклонности у мужчины можно заметить также на его страницах в социальной сети, где он публиковал тексты, пропитанные ненавистью к жизни. На месте взрыва следователи обнаружили плиту с открытыми конфорками. Виновник произошедшей трагедии заявил, что открыл их, а следом за этим перерезал шланг к плите, чтобы газ шел быстрее, завершить начатое он решил с помощью зажжённой спички.
На данный момент пострадавший находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит пожизненное тюремное заключение. У его палаты выставлена охрана. Произошел взрыв вечером 20 марта и привел к обрушению конструкций со второго по пятый этаж. На месте скончался мужчина. Еще два человека умерли в больнице.