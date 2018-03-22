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| | Виновник разрушения дома в Мурманске объяснил свои действия

Виновник разрушения дома в Мурманске объяснил свои действия

Сегодня, 16:43
Проживавший в квартире в доме по улице Свердлова в Мурманске молодой человек, виновный во взрыве газа, как рассказал он сам, хотел свести счеты с жизнью. В результате его действий был полностью разрушен подъезд, а также погибли три человека. Информацию об этом прессе подтвердил руководитель СК по Мурманской области Андрей Ефремов.

Виновник разрушения дома в Мурманске объяснил свои действия

 

«Его уже допросили в больнице, и он сознался, что его истинным мотивом было сведение счетов с жизнью. Против него уже возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц», - отметили в ведомстве.

Ефремов добавил, что соответствующие наклонности у мужчины можно заметить также на его страницах в социальной сети, где он публиковал тексты, пропитанные ненавистью к жизни. На месте взрыва следователи обнаружили плиту с открытыми конфорками. Виновник произошедшей трагедии заявил, что открыл их, а следом за этим перерезал шланг к плите, чтобы газ шел быстрее, завершить начатое он решил с помощью зажжённой спички.

На данный момент пострадавший находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит пожизненное тюремное заключение. У его палаты выставлена охрана. Произошел взрыв вечером 20 марта и привел к обрушению конструкций со второго по пятый этаж. На месте скончался мужчина. Еще два человека умерли в больнице.
Николай Офицеров
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