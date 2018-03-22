Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске

Руководитель Минздрава Московской области Дмитрий Марков заявил, из шести детей, отравившихся в Волоколамске 21 марта после выброса сероводорода на полигоне «Ядрово», троих отправили в Филатовскую клинику.

Домбровский Сергей

Состояние пострадавших медики оценивают, как приемлемое. По мнению докторов, у детей ухудшилось самочувствие не из-за отравления вредными веществами, а по другой причине. Официальная статистика свидетельствует, прошлой ночью в лечебницу Волоколамска никто не обращался. С 22 марта клиника населенного пункта работает в особом режиме. Люди могут обратиться за помощью к специалистам узкой специализации: дерматологам, пульмонологам и прочим. 21 марта в больницу пришли с жалобами на здоровье 57 детей. После осмотра врачами госпитализировали шестерых.Градоначальник Волоколамска обещает разобраться в ситуации и называет причиной происшествия выброс сероводорода на полигоне «Ядрово». Местные жители просят удалить свалку мусора и рекомендуют не строить здесь предприятие по сжиганию отходов. Пресс-служба МЧС Подмосковья заявляет, ситуация контролируется и вреда для здоровья людей от выбросов нет.