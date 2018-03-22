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| | В Индонезии вулканическим газом отравились 30 жителей острова Ява

В Индонезии вулканическим газом отравились 30 жителей острова Ява

Сегодня, 15:34
Индонезийское агентство, занимающееся предотвращением стихийных бедствий, сообщило об активности вулкана Иджен, расположенного на острове Ява. Его токсичными газами отравились 30 местных жителей.

В Индонезии вулканическим газом отравились 30 жителей острова Ява

 

Из сообщения индонезийского агентства, занимающегося предотвращением стихийных бедствий, стало известно про активность вулкана Инджен, который расположен на острове Ява. Известно о 30 местных жителях, которые пострадали от токсичных испарений вулканического газа. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Жители деревень вблизи вулкана вынуждены покинуть свои собственные дома – эвакуировано более двух сотен человек.

На вулкане Иджен постоянно фиксируется активность, из-за которой изменяется цвет ближайшего озера с зеленого на белый, с белого на коричневый. На самом вулкане появляются образования из пены как следствие активности серного газа, а подземные толчки достигают сотни раз только за один год.
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