В Индонезии вулканическим газом отравились 30 жителей острова Ява

Из сообщения индонезийского агентства, занимающегося предотвращением стихийных бедствий, стало известно про активность вулкана Инджен, который расположен на острове Ява. Известно о 30 местных жителях, которые пострадали от токсичных испарений вулканического газа. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Жители деревень вблизи вулкана вынуждены покинуть свои собственные дома – эвакуировано более двух сотен человек.
На вулкане Иджен постоянно фиксируется активность, из-за которой изменяется цвет ближайшего озера с зеленого на белый, с белого на коричневый. На самом вулкане появляются образования из пены как следствие активности серного газа, а подземные толчки достигают сотни раз только за один год.