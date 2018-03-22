В Индонезии вулканическим газом отравились 30 жителей острова Ява

Индонезийское агентство, занимающееся предотвращением стихийных бедствий, сообщило об активности вулкана Иджен, расположенного на острове Ява. Его токсичными газами отравились 30 местных жителей.

Из сообщения индонезийского агентства, занимающегося предотвращением стихийных бедствий, стало известно про активность вулкана Инджен, который расположен на острове Ява. Известно о 30 местных жителях, которые пострадали от токсичных испарений вулканического газа. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Жители деревень вблизи вулкана вынуждены покинуть свои собственные дома – эвакуировано более двух сотен человек.На вулкане Иджен постоянно фиксируется активность, из-за которой изменяется цвет ближайшего озера с зеленого на белый, с белого на коричневый. На самом вулкане появляются образования из пены как следствие активности серного газа, а подземные толчки достигают сотни раз только за один год.