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| | СКР: Замглавы дальневосточной таможни хотел сжечь взятки

СКР: Замглавы дальневосточной таможни хотел сжечь взятки

Сегодня, 15:12
Замруководителя Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ Сергей Федоров в общении с женой рассматривал вопрос сожжения денежных средств, полученных от бизнесмена Родиона Тихонова. Об этом на заседании суда рассказала следователь СК.

СКР: Замглавы дальневосточной таможни хотел сжечь взятки

 

В московском Басманном суде прошло слушание дела таможенника Сергея Федорова, которому инкриминируют взяточничество. По сведениям следствия, в течение двух лет замглавы Дальневосточного таможенного управления регулярно получал от бизнесмена Родиона Тихонова денежные средства за содействие в организации работы ЗАО «Дальзавод-Терминал». Всего чиновник получил более 25 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Следователь СК сегодня заявила, что Федоров и его жена рассматривали возможность сожжения взяток. Не установлено, совершили они это или нет, но при обыске деньги найти не удалось.

Суд принял решение о заключении Федорова под стражу до 19 мая.
Виктория Озерова
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