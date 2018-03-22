СКР: Замглавы дальневосточной таможни хотел сжечь взятки

Замруководителя Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ Сергей Федоров в общении с женой рассматривал вопрос сожжения денежных средств, полученных от бизнесмена Родиона Тихонова. Об этом на заседании суда рассказала следователь СК.

Виктория Озерова

В московском Басманном суде прошло слушание дела таможенника Сергея Федорова, которому инкриминируют взяточничество. По сведениям следствия, в течение двух лет замглавы Дальневосточного таможенного управления регулярно получал от бизнесмена Родиона Тихонова денежные средства за содействие в организации работы ЗАО «Дальзавод-Терминал». Всего чиновник получил более 25 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Следователь СК сегодня заявила, что Федоров и его жена рассматривали возможность сожжения взяток. Не установлено, совершили они это или нет, но при обыске деньги найти не удалось.Суд принял решение о заключении Федорова под стражу до 19 мая.