Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

В Сети насмехаются над любовью американского спецназа к салу и нефти Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 тысяч рублей В Ленобласти на свалке нашли тело новорождённой девочки Озвучена стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург В Заполярье американские субмарины готовятся к боям с Россией Forbes определил, какие банки в России являются самыми надежными Из кино в реальность: В Токио появилась трехметровая статуя Годзиллы Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню Алена Водонаева учится колдовству у участницы «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой Продавщица стала проституткой и провела сравнительный анализ двух профессий Пассажир снял на телефон летевший рядом с крылом самолета НЛО Папа Римский Франциск пристыдил любителей крестов
| | При взрыве на химзаводе в Чехии погибли шесть человек

При взрыве на химзаводе в Чехии погибли шесть человек

Сегодня, 13:57
Жертвами взрыва, произошедшего на химическом комбинате в городе Крапули-над-Влтавоу, населенном пункте неподалеку от Праги, стали, по предварительной информации, шесть человек. Данные подтвердила представитель пожарной охраны Владимира Керекова.

При взрыве на химзаводе в Чехии погибли шесть человек

 

Она рассказала о том, что службами по спасению действительно был зафиксирован взрыв, что произошел на территории частной компании. Пожара при этом не возникло. Когда же на завод приехала первая команда специалистов, то были обнаружены тела шестерых погибших. Имеются раненые, их количество пока не уточняется. Неизвестно также, в каком состоянии они находятся. Журналисты уверены, что есть те, кто в тяжелом, ведь на место уже прибыл вертолет медицинской службы.

Химический комбинат в городе Кралупи-над-Влтавоу является собственностью польской компании Synthos. Комментарий представитель компании пока давать отказался.
Николай Офицеров
Новости по теме
При взрыве автобуса в Хомсе погибли шесть человек
При взрыве автобуса в Хомсе погибли шесть человек

При взрыве автобуса в сирийском населенном пункте Хомсе погибли шесть человек, количество раненых не уточняется. Информацию об этом сообщают сотрудники

В Китае произошел взрыв на химзаводе, пострадали 7 человек
В Китае произошел взрыв на химзаводе, пострадали 7 человек

Стало известно, что в 4 часа утра по московскому времени в Китае взорвался химический завод. В провинции Чжэцзян 70 спасателей тушат данное возгорание.

В Китае на химическом заводе произошел мощный взрыв
В Китае на химическом заводе произошел мощный взрыв

На китайском химическом заводе произошел сильный взрыв. Инцидент зафиксирован в населённом пункте Чжанчжоу. Информация о пострадавших и жертвах пока

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости