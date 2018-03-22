При взрыве на химзаводе в Чехии погибли шесть человек

Жертвами взрыва, произошедшего на химическом комбинате в городе Крапули-над-Влтавоу, населенном пункте неподалеку от Праги, стали, по предварительной информации, шесть человек. Данные подтвердила представитель пожарной охраны Владимира Керекова.

Николай Офицеров

Она рассказала о том, что службами по спасению действительно был зафиксирован взрыв, что произошел на территории частной компании. Пожара при этом не возникло. Когда же на завод приехала первая команда специалистов, то были обнаружены тела шестерых погибших. Имеются раненые, их количество пока не уточняется. Неизвестно также, в каком состоянии они находятся. Журналисты уверены, что есть те, кто в тяжелом, ведь на место уже прибыл вертолет медицинской службы.Химический комбинат в городе Кралупи-над-Влтавоу является собственностью польской компании Synthos. Комментарий представитель компании пока давать отказался.