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В Ленобласти на свалке нашли тело новорождённой девочки

Сегодня, 13:52
В поселении Кути работники, которые привезли мусор на свалку, обнаружили там новорожденную девочку, брошенную неизвестными личностями. По основной версии правоохранителей, ребёнок скончался от переохлаждения.

В Ленобласти на свалке нашли тело новорождённой девочки

 

В Ленинградской области представители правоохранительных органов занимаются поиском матери, оставившей крохотную девочку прямо на свалке. Тело младенца было обнаружено трактористом 21 марта. В полиции возбудили уголовное дело относительно умышленного убийства новорожденного ребёнка. Тело девочки находилось на полигоне для свалки мусора в секторе для бытовых отходов. Полицейские, прибывшие на место происшествия, не сумели обнаружить на теле младенца какие-либо признаки насильственной смерти.

В данный момент следователи занимаются установлением всех деталей и обстоятельств произошедшего инцидента. Отметим, младенец был полностью голым, отчего наступило переохлаждение организма.
Александр Вест
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