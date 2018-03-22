В Ленобласти на свалке нашли тело новорождённой девочки

В поселении Кути работники, которые привезли мусор на свалку, обнаружили там новорожденную девочку, брошенную неизвестными личностями. По основной версии правоохранителей, ребёнок скончался от переохлаждения.

Александр Вест

В Ленинградской области представители правоохранительных органов занимаются поиском матери, оставившей крохотную девочку прямо на свалке. Тело младенца было обнаружено трактористом 21 марта. В полиции возбудили уголовное дело относительно умышленного убийства новорожденного ребёнка. Тело девочки находилось на полигоне для свалки мусора в секторе для бытовых отходов. Полицейские, прибывшие на место происшествия, не сумели обнаружить на теле младенца какие-либо признаки насильственной смерти.В данный момент следователи занимаются установлением всех деталей и обстоятельств произошедшего инцидента. Отметим, младенец был полностью голым, отчего наступило переохлаждение организма.