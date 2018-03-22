Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню

Полицейские задержали 34-летнего россиянина, проживающего в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области. Мужчину обвиняют в изнасиловании и удержании жертвы в своем доме без ее согласия.

Домбровский Сергей

По версии следствия, арестованный в период с 12 февраля по 19 марта заточил в помещении 30-летнюю женщину. Он позвал даму произвести уборку комнат, пообещав ей приличное вознаграждение. Женщина согласилась, но вместо денег гражданин взял ее в плен и насиловал на протяжении месяца. Пострадавшей удалось позвонить в службу спасения и сообщить о случившемся. Затем по указанному адресу приехали полицейские и задержали человека, превратившего уборщицу в пленницу.Мужчина сознался в содеянном. Он ранее был знаком с пострадавшей, почему он поступил таким образом, арестованный ответить не может. По завершении расследования материалы дела передадут в суд, где решат дальнейшую участь подозреваемого.