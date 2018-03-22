В небе над Екатеринбургом пилота самолёта ослепили лазером

Пилот пассажирского авиалайнера рассказал о том, что неизвестные злоумышленники ослепили его с помощью лазера, когда он управлял воздушным судном в небе над Екатеринбургом. Инцидент не повлиял на успешную посадку самолёта.

Александр Вест

В данный момент правоохранители выясняют все детали и обстоятельства произошедшего инцидента, в котором пилот пассажирского самолёта был ослеплён лазером. В ночь на 22 марта пассажирский авиалайнер осуществлял регулярный рейс, пролетая над Екатеринбургом. По словам пилота, инцидент произошёл тогда, когда управляемое им воздушное судно находилось над поселением Шабровский.Несмотря на кратковременную потерю зрения, пилот сумел успешно осуществить посадку самолёта в аэропорту, доставив пассажиров в пункт назначения в целости и сохранности.