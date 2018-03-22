Вор-неудачник: Мужчина потерял паспорт на месте преступления

В Дивногорске Красноярского края полицейские поймали вора, похитившего 500 килограммов овощей и 300 банок консервации из погребов в домах местных жителей. Сделать это удалось благодаря паспорту, который правоохранители нашли на месте преступления.

Домбровский Сергей

Пострадавшие уже отчаялись и не верили в торжество справедливости. Они не понимали, как можно вычислить нарушителя, очистившего их погреба. Когда полицейские пришли по указанному адресу, они тоже не надеялись на успех. Правоохранители рассчитывали столкнуться с очередным нераскрытым преступлением, но к ним на помощь пришла удача. В одном подвале они обнаружили паспорт, принадлежавший, предположительно, вору.Стражи порядка наведались по адресу, указанному в документе, удостоверяющем личность, и нашли там 31-летнего мужчину. Полицейские задержали подозреваемого, ведется следствие. Арестованному предъявляют обвинения и задают вопросы, на которые он не может найти вразумительных ответов.