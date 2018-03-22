Юная автоледи сбила лося в Ивановской области

В Южском районе Ивановской области произошёл инцидент, в котором 19-летняя гражданка на своём автомобиле сбила лося, перебегавшего трассу. Авария произошла 21 марта.

Александр Вест

Юная девушка и 23-летний парень, находившийся на пассажирском месте в машине автоледи марки Chery, не получили существенных повреждений, кроме некоторых ссадин и ушибов лица. Сотрудники ДПС в данный момент занимаются установлением всех обстоятельств произошедшей аварии. По версии правоохранителей, девушка не сумела вовремя среагировать на выскочившее на дорогу животное, отчего произошло сильное столкновение.От серьёзного характера полученных повреждений лось скончался прямо на месте дорожно-транспортного происшествия. Стоит отметить, авария произошла на участке трассы Палех-Южа. Автомобиль автоледи получил серьёзные видимые повреждения, оставшись без переднего бампера, однако, важнейшие ходовые компоненты не пострадали.