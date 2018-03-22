Пассажир снял на телефон летевший рядом с крылом самолета НЛО

Пассажир самолета снял на свой телефон НЛО и опубликовал видеозапись на просторах интернета. Шокирующие, для некоторых, кадры оказались в распоряжении журналистов, которые и решили проанализировать небольшой ролик.

Николай Офицеров

Автор видео, как сообщается, летел на самолете рейса китайской авиационной компании. В определенный момент пассажиры компании увидели в небе неопознанный летающий объект, который перемещался рядом с самолетом.Члены экипажа, при этом, ничего необычного не замечали. Бортовые радары судна тоже никак не отреагировали на данный объект, который на просторах Сети моментально окрестили «внеземной формой жизни».Следует отметить, что по размеру данный НЛО больше похож на дирижабль. Летел он, при этом, значительно быстрее. Уфологи из издания с «кричащим» названием «Зона 51» утверждают, что в подлинности видеозаписи не может быть никаких сомнений. Пользователи принялись строить предположения относительно происхождения объекта.