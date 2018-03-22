Два гея обнесли жилище бывшего любовника в США

В США пара гомосексуалистов совершила дерзкое ограбление жилища своего бывшего любовника. После воровства геи решили поджечь дом мужчины, используя при этом соус для рагу в качестве доказательства вины домовладельца.

Александр Вест

В полицию штата Флорида поступил тревожный звонок от мужчины, которому пришёл сигнал о проникновении в его жилище. Прибыв к месту происшествия, полицейские заметили отъезжающее авто, в котором находились мужчины. Один из задержанных, по неопределённым причинам, был одет в костюм быка. В автомобиле преступников правоохранители обнаружили телевизор, кондиционер, обогреватель, а также некоторые другие украденные вещи, среди которых была и пустая банка из-под соуса.С помощью соуса для рагу гомосексуалисты собирались сделать так, как будто владелец дома пытался разогреть его на плите, из-за чего и произошёл пожар. Спалить дом злоумышленникам так и не удалось, а в полицейском участке они признались, что ранее состояли в сексуальных отношениях с владельцем ограбленного жилища.