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| | Два гея обнесли жилище бывшего любовника в США

Два гея обнесли жилище бывшего любовника в США

Сегодня, 11:20
В США пара гомосексуалистов совершила дерзкое ограбление жилища своего бывшего любовника. После воровства геи решили поджечь дом мужчины, используя при этом соус для рагу в качестве доказательства вины домовладельца.

Два гея обнесли жилище бывшего любовника в США

 

В полицию штата Флорида поступил тревожный звонок от мужчины, которому пришёл сигнал о проникновении в его жилище. Прибыв к месту происшествия, полицейские заметили отъезжающее авто, в котором находились мужчины. Один из задержанных, по неопределённым причинам, был одет в костюм быка. В автомобиле преступников правоохранители обнаружили телевизор, кондиционер, обогреватель, а также некоторые другие украденные вещи, среди которых была и пустая банка из-под соуса.

С помощью соуса для рагу гомосексуалисты собирались сделать так, как будто владелец дома пытался разогреть его на плите, из-за чего и произошёл пожар. Спалить дом злоумышленникам так и не удалось, а в полицейском участке они признались, что ранее состояли в сексуальных отношениях с владельцем ограбленного жилища.
Александр Вест
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