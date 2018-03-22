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| | За драку с майором подполковника МВД Москвы назвали «гопником»

За драку с майором подполковника МВД Москвы назвали «гопником»

Сегодня, 11:15
В Telegram-канале Mash появилась заметка с кричащим названием «что делать, если твой начальник гопник?». Именно таким словом решили администраторы канала назвать подполковника, спровоцировавшего драку прямо в отделении ОМВД «Богородское», что в Москве.

За драку с майором подполковника МВД Москвы назвали «гопником»

 

«Вы хотели бы знать, что делать, если ваш непосредственный начальник гопник? Ответить на этот вопрос вам точно не сможет майор Гоменюк из ОМВД «Богородское» в Москве», - сыронизировали Mash.

Также они добавили, что «если кратко», то подполковник по какой-то причине отчитывал майора на совещании. В определенный момент младший по званию ответил, на что подполковник начал махать кулаками и схватился рукой за горло мужчины.

Итогом этой истории стало то, что майора уволили, а подполковника оставили. Неизвестно, будут ли еще какие-то последствия у данного инцидента.

«Почему так произошло? Да потому что невозможно поделать что-то, когда твой начальник гопник», - заявили сотрудники Mash.

 

Несколько позднее в Telegram-канале появился также ролик того самого совещания правоохранительных органов, на котором видно, как мужчина в белой рубашке яростно жестикулирует и что-то объясняет сидящему с опущенной головой майору. В определенный момент между мужчинами начинается драка.
Николай Офицеров
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