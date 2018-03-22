За драку с майором подполковника МВД Москвы назвали «гопником»

«Вы хотели бы знать, что делать, если ваш непосредственный начальник гопник? Ответить на этот вопрос вам точно не сможет майор Гоменюк из ОМВД «Богородское» в Москве», - сыронизировали Mash.
Также они добавили, что «если кратко», то подполковник по какой-то причине отчитывал майора на совещании. В определенный момент младший по званию ответил, на что подполковник начал махать кулаками и схватился рукой за горло мужчины.
Итогом этой истории стало то, что майора уволили, а подполковника оставили. Неизвестно, будут ли еще какие-то последствия у данного инцидента.
«Почему так произошло? Да потому что невозможно поделать что-то, когда твой начальник гопник», - заявили сотрудники Mash.
Несколько позднее в Telegram-канале появился также ролик того самого совещания правоохранительных органов, на котором видно, как мужчина в белой рубашке яростно жестикулирует и что-то объясняет сидящему с опущенной головой майору. В определенный момент между мужчинами начинается драка.