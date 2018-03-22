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| | «Харакири» по-новосибирски: Пять человек отравились суши

«Харакири» по-новосибирски: Пять человек отравились суши

Сегодня, 11:01
Официальные представители Следственного комитета РФ занялись проверкой инцидента, в котором пять жителей Новосибирска подхватили острую кишечную инфекцию, употребив суши, привезённые службой доставки.

«Харакири» по-новосибирски: Пять человек отравились суши

 

В региональном управлении СК РФ инициировали тщательную проверку службы доставки суши под названием «Харакири». Стоит напомнить, ранее сотрудники Роспотребнадзора обнаружили множественные нарушения в работе ООО «Суши-Экспресс» в результате проверки. Все пятеро пострадавших являются сотрудниками одной фирмы, а отравились новосибирцы из-за роллов, заказанных на обед в вышеупомянутой организации. Сотрудники СК РФ намерены проверить соответствие требованиям безопасности всех действий ООО «Суши-Экспресс», в которые входят: хранение, производство, перевозка, а также сбыт продукции и товаров.

В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются следователями, а определённое процессуальное решение будет выдвинуто после окончания официальной проверки.
Александр Вест
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