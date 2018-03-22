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| | Сантехник в Петербурге два года насиловал 12-летнюю девочку

Сантехник в Петербурге два года насиловал 12-летнюю девочку

Сегодня, 10:57
В Санкт-Петербурге нашлась 12-летняя девочка, которая числилась как без вести пропавшая. Медицинские эксперты, обследовавшие девочку-подростка, обнаружили следы изнасилования, виновником которого оказался сантехник.

Сантехник в Петербурге два года насиловал 12-летнюю девочку

 

Для освидетельствования в полицию в Санкт-Петербурге доставили девочку, поступившую в удовлетворительном состоянии в городскую больницу. Специалисты обнаружили на теле девочки следы сексуального насилия. Близкие девочки сообщили о её пропаже в полицию ещё 20 марта, в связи с чем правоохранители объявили её в местный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий представителям правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого, которым оказался сантехник 1993 года рождения.

Следователям удалось выяснить, что задержанный мужчина регулярно вступал в половую связь с вышеупомянутой восьмиклассницей, приводя её в свою квартиру. Сексуальную связь сантехник с 12-летней девушкой начал вести ещё с конца 2015 года. По факту изнасилования правоохранители завели на задержанного уголовное дело.
Александр Вест
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