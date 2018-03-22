Британская пара полетала в поднятом ураганом контейнере и чудом выжила

Двое туристов из Великобритании пролетели более двухсот метров в контейнере во время начавшегося урагана и смогли выжить. Информация об инциденте появилась на просторах издания The Daily Mail.

Николай Офицеров

Шарлотта и Эдд решили отправиться в путешествие по Фолклендским островам с палаткой. В один из дней их настиг шторм. Им удалось укрыться в оказавшемся на их пути грузовом контейнере, который весил около тонны, однако ветер был настолько мощным, что подхватил и его, после перевернув несколько раз.», - заявила Бэйнбридж.В определенный момент из убежища их выбросило, однако Хьюэтту пришлось вновь поместить туда свою девушку, чтобы укрыть от дождя. В результате она серьезно пострадала: сломанные ребра проткнули легкие и вызвали внутреннее кровотечение.Ее спутник прошел около восьми километров в кромешной темноте до ближайшей деревни, где местные жители долго не отвечали, не слышав криков из-за ветра. В результате, за девушкой прилетел вертолет, доставивший ее в больницу.Спустя шесть недель Бэйнбридж почувствовала улучшения и смогла вернуться в Великобританию. Тем не менее, ей предстоит долгий период восстановления перед выходом на работу.