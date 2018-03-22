Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Британская пара полетала в поднятом ураганом контейнере и чудом выжила

Британская пара полетала в поднятом ураганом контейнере и чудом выжила

Сегодня, 10:13
Двое туристов из Великобритании пролетели более двухсот метров в контейнере во время начавшегося урагана и смогли выжить. Информация об инциденте появилась на просторах издания The Daily Mail.

Британская пара полетала в поднятом ураганом контейнере и чудом выжила

 

Шарлотта и Эдд решили отправиться в путешествие по Фолклендским островам с палаткой. В один из дней их настиг шторм. Им удалось укрыться в оказавшемся на их пути грузовом контейнере, который весил около тонны, однако ветер был настолько мощным, что подхватил и его, после перевернув несколько раз.

«Я прекрасно помню, как мое тело кидало о стены, а после я просто потеряла сознание», - заявила Бэйнбридж.

В определенный момент из убежища их выбросило, однако Хьюэтту пришлось вновь поместить туда свою девушку, чтобы укрыть от дождя. В результате она серьезно пострадала: сломанные ребра проткнули легкие и вызвали внутреннее кровотечение.

Ее спутник прошел около восьми километров в кромешной темноте до ближайшей деревни, где местные жители долго не отвечали, не слышав криков из-за ветра. В результате, за девушкой прилетел вертолет, доставивший ее в больницу.

Спустя шесть недель Бэйнбридж почувствовала улучшения и смогла вернуться в Великобританию. Тем не менее, ей предстоит долгий период восстановления перед выходом на работу.
Николай Офицеров
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