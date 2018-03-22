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| | В Ростове громадный тополь упал на многоэтажный дом

В Ростове громадный тополь упал на многоэтажный дом

Сегодня, 09:56
В донской столице на улице Туполева на подъездный пролет многоэтажного здания рухнул громадный тополь. По счастливой случайности, никто из жильцов не пострадал, однако ветви дерева разбили стекла квартир по всей высоте дома. Об этом сообщили очевидцы, выложив в Сеть фотографии рухнувшего дерева.

В Ростове громадный тополь упал на многоэтажный дом

 

Пострадал припаркованный автомобиль и козырек подъезда. По словам комментаторов, жители дома уже неоднократно обращались в коммунальные службы, указывая на аварийное состояние дерева. Однако приехавшие специалисты посчитали, что дерево еще несколько лет постоит.

Штормовые ветра, посетившие Ростов в последнюю неделю, внесли свою поправку в эту экспертизу. Дерево рухнуло. По мнению специалистов, канадский тополь (не дает при цветении пуха) является настоящим пылесосом, поглощающим углекислый газ. Срок жизни этого дерева недолговечен. Тополь этого вида живет всего 60-80 лет, затем нуждается в санитарном корчевании.
Сергей Денисов
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