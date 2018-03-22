Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Порно на рекламном щите в Филиппинах шокировало местных жителей

Порно на рекламном щите в Филиппинах шокировало местных жителей

Сегодня, 09:13
Интерактивный билборд в финансовом центре Филиппин Макати на протяжении тридцати секунд транслировал ролик порнографического содержания. Информацию об инциденте сообщили сотрудники местного портала PhilStar.

Порно на рекламном щите в Филиппинах шокировало местных жителей

 

Электронный рекламный щит на одной из наиболее оживленных автомобильных магистралей внезапно переключился с запрограммированной ранее трансляции и начал демонстрацию видеозаписи полового акта между мужчиной и женщиной.

Мэр города Абигейл Бинай приказала незамедлительно отключить взломаный билборд, однако в Сеть успела утечь масса фотографий и видеозаписей, сделанных на мобильные телефоны автомобилистов. Очевидцы крайне ярко выражали собственные эмоции по поводу случившегося. Большинство инцидент шокировал до глубины души.

Расследование инцидента началось незамедлительно после сообщения о трансляции в муниципалитет. Пока что неизвестно, кто должен понести наказание за этот случай – анонимные хакеры или же владелец самого рекламного щита.

Местные власти планируют классифицировать этот случай, как распространение порнографии. На территории Филиппин имеется норма для довольно жесткой регулировки телевидения, кино и рекламы, потому как более 80% населения исповедуют католицизм.

Согласно местным законам, за распространение непристойных изображений и видеороликов виновники могут быть приговорены к тюремному сроку до 12 лет.
Николай Офицеров
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