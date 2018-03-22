Порно на рекламном щите в Филиппинах шокировало местных жителей

Интерактивный билборд в финансовом центре Филиппин Макати на протяжении тридцати секунд транслировал ролик порнографического содержания. Информацию об инциденте сообщили сотрудники местного портала PhilStar.

Николай Офицеров

Электронный рекламный щит на одной из наиболее оживленных автомобильных магистралей внезапно переключился с запрограммированной ранее трансляции и начал демонстрацию видеозаписи полового акта между мужчиной и женщиной.Мэр города Абигейл Бинай приказала незамедлительно отключить взломаный билборд, однако в Сеть успела утечь масса фотографий и видеозаписей, сделанных на мобильные телефоны автомобилистов. Очевидцы крайне ярко выражали собственные эмоции по поводу случившегося. Большинство инцидент шокировал до глубины души.Расследование инцидента началось незамедлительно после сообщения о трансляции в муниципалитет. Пока что неизвестно, кто должен понести наказание за этот случай – анонимные хакеры или же владелец самого рекламного щита.Местные власти планируют классифицировать этот случай, как распространение порнографии. На территории Филиппин имеется норма для довольно жесткой регулировки телевидения, кино и рекламы, потому как более 80% населения исповедуют католицизм.Согласно местным законам, за распространение непристойных изображений и видеороликов виновники могут быть приговорены к тюремному сроку до 12 лет.