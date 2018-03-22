Порно на рекламном щите в Филиппинах шокировало местных жителей

Электронный рекламный щит на одной из наиболее оживленных автомобильных магистралей внезапно переключился с запрограммированной ранее трансляции и начал демонстрацию видеозаписи полового акта между мужчиной и женщиной.
Мэр города Абигейл Бинай приказала незамедлительно отключить взломаный билборд, однако в Сеть успела утечь масса фотографий и видеозаписей, сделанных на мобильные телефоны автомобилистов. Очевидцы крайне ярко выражали собственные эмоции по поводу случившегося. Большинство инцидент шокировал до глубины души.
Расследование инцидента началось незамедлительно после сообщения о трансляции в муниципалитет. Пока что неизвестно, кто должен понести наказание за этот случай – анонимные хакеры или же владелец самого рекламного щита.
Местные власти планируют классифицировать этот случай, как распространение порнографии. На территории Филиппин имеется норма для довольно жесткой регулировки телевидения, кино и рекламы, потому как более 80% населения исповедуют католицизм.
Согласно местным законам, за распространение непристойных изображений и видеороликов виновники могут быть приговорены к тюремному сроку до 12 лет.