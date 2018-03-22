Певца Витаса задержали после стрельбы в загородном доме

«Соседи, услышал стрельбу, сильно испугались и тут же связались с правоохранительными органами. Прибывшей на место полиции открывать дверь Витас отказался. В результате пришлось ее взламывать. После этого звезду эстрады доставили в отделение, где певец всячески демонстрировал несогласие и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол, полицейские отпустили певца продолжать вечеринку. Отняли ли у него оружие неизвестно», - говорится в сообщении полиции.
Популярность Витаса в былые годы и сегодня дает о себе знать. Буквально недавно в Сети, в особенности на просторах Instagram, начался глобальный флешмоб, затронувший не только Россию, но и другие страны. Пользователи на просторах социальной сети надели шапочки из фольги и открывали рот под классические хиты обладателя пронзительного голоса.
Известен Витас был также в странах Азии, в особенности, Японии, где его концерты пользовались немалым успехом. За свою карьеру он выпустил более десяти музыкальных альбомов.