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| | Певца Витаса задержали после стрельбы в загородном доме

Певца Витаса задержали после стрельбы в загородном доме

Сегодня, 08:59
Знаменитый некогда певец Витас, находясь в нетрезвом состоянии, устроил на улице, неподалеку от загородного дома, стрельбу. Информацию об этом уже подтвердили некоторые источники в прессе.

Певца Витаса задержали после стрельбы в загородном доме

 

«Соседи, услышал стрельбу, сильно испугались и тут же связались с правоохранительными органами. Прибывшей на место полиции открывать дверь Витас отказался. В результате пришлось ее взламывать. После этого звезду эстрады доставили в отделение, где певец всячески демонстрировал несогласие и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол, полицейские отпустили певца продолжать вечеринку. Отняли ли у него оружие неизвестно», - говорится в сообщении полиции.

Популярность Витаса в былые годы и сегодня дает о себе знать. Буквально недавно в Сети, в особенности на просторах Instagram, начался глобальный флешмоб, затронувший не только Россию, но и другие страны. Пользователи на просторах социальной сети надели шапочки из фольги и открывали рот под классические хиты обладателя пронзительного голоса.

Известен Витас был также в странах Азии, в особенности, Японии, где его концерты пользовались немалым успехом. За свою карьеру он выпустил более десяти музыкальных альбомов.
Николай Офицеров
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