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| | В Тверской области локомотив пассажирского состава сошёл с рельсов

В Тверской области локомотив пассажирского состава сошёл с рельсов

Сегодня, 08:46
Под Тверью произошёл инцидент, в котором локомотив пассажирского железнодорожного состава сошёл с рельсов. Случившаяся авария не повлияла на движение других поездов.

В Тверской области локомотив пассажирского состава сошёл с рельсов

 

Официальные представители МЧС РФ обнародовали информацию о том, что локомотив пассажирского состава, следовавшего из Санкт-Петербурга в Белгород, сошёл с рельсов. Все поезда, осуществляющие движение в районе аварии, используют второй путь, из-за чего не возникло задержек в прибытии других составов. Согласно опубликованной информации, в произошедшем инциденте никто из пассажиров не получил серьёзных повреждений.

Специалисты ГУ МЧС по Тверской области взяли ситуацию под свой контроль. Напомним, авария произошла утром 22 марта. Отметим также, сход колёсной пары локомотива с рельсов произошёл из-за наезда на некий сторонний предмет. Из-за ликвидации последствий данного происшествия задержка поезда «Санкт-Петербург-Белгород» составит не менее трёх часов.
Александр Вест
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