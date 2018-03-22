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Россияне вышли на митинг из-за массового отравления в Волоколамске

Сегодня, 08:28
В Волоколамске прямо у здания Центральной районной больницы россияне устроили митинг, в котором приняли участие по меньшей мере полторы тысячи местных жителей. Акция протеста была организована из-за массового отравления газом.

Россияне вышли на митинг из-за массового отравления в Волоколамске

 

Из-за выброса газа, произошедшего на подмосковном полигоне «Ядрово», множество жителей Волоколамска было вынуждено обратиться за медицинской помощью в больницу, жалуясь на тошноту, рвоту, сыпь, дезориентацию и головокружение. На митинге местные жители требовали встречи с высокопоставленными чиновниками, а также с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Также отметим, медицинская помощь в общей степени понадобилась не менее 50 школьникам, а пятерых из них пришлось госпитализировать из-за тяжёлого состояния.

Стоит заметить, из-за отравления газом в одной из школ города проводились оперативные работы по поиску злоумышленника, распылившего слезоточивый газ, однако, позже выяснилось, что причиной плохого самочувствия школьников послужил выброс на подмосковном полигоне.
Александр Вест
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