Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | В Москве рухнуло здание в центре города

В Москве рухнуло здание в центре города

Сегодня, 22:09
В Москве обрушилось здание, которое находится на ремонте. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на экстренную службу.

В Москве рухнуло здание в центре города

 

Как стало известно, частичное обрушение помещения возникло на Трубной улице, в доме №31. Площадь аварии составила почти 80 квадратных метров. На место аварии выехали спасатели и пожарные. Никто из людей не пострадал. Движение на этом участке перекрыто после частичного обрушения дома в центральной части мегаполиса. Сейчас происходит эвакуация автомобилей, мешающих спецоборудованию. Ряд машин пострадали при аварии.

Ранее из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома в Мурманске. Погибли два человека, несколько ранены, еще ряд жильцов находятся од завалами. На месте работали спасатели, причины взрыва выясняются.
Никита Готский
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