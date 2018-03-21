В Москве рухнуло здание в центре города

В Москве обрушилось здание, которое находится на ремонте. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на экстренную службу.

Никита Готский

Как стало известно, частичное обрушение помещения возникло на Трубной улице, в доме №31. Площадь аварии составила почти 80 квадратных метров. На место аварии выехали спасатели и пожарные. Никто из людей не пострадал. Движение на этом участке перекрыто после частичного обрушения дома в центральной части мегаполиса. Сейчас происходит эвакуация автомобилей, мешающих спецоборудованию. Ряд машин пострадали при аварии.Ранее из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома в Мурманске. Погибли два человека, несколько ранены, еще ряд жильцов находятся од завалами. На месте работали спасатели, причины взрыва выясняются.