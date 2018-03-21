Низкое атмосферное давление: Власти назвали причину выброса газа на «Ядрово»

Власти региона объяснили инцидент в Волоколамске низким атмосферным давлением. Именно это, по словам замглавы правительства Московской области Александра Чупракова, стало причиной выброса мусорного газа.

Виктория Озерова

Ситуацию с полигоном «Ядрово» прокомментировал Александр Чупраков. Он подтвердил, что выброс мусорного газа произошел ночью и сообщил, что очаги сразу же были выявлены и засыпаны землей сотрудниками специального штаба, который ежесуточно дежурит на свалке. Причиной инцидента замглавы правительства региона назвал понижение атмосферного давления.Заявление властей прокомментировала глава комиссии по экологии Альбина Дударева. Она считает, что выброс могли спровоцировать только химэлементы, завезенные на свалку, а низкое давление могло только содействовать распространению загрязненного воздуха. Такого же мнения придерживается и профессор РУДН Александр Хаустов.