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| | В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике

В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике

Сегодня, 18:43
На территории Украины на свалке обнаружили человеческие останки среди лекарственных отходов. Жуткий инцидент произошел в Запорожье.

В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике

 

Свалка находится в промышленной зоне города. Люди жалуются, что запах от трупов распространялся даже в мороз. По их словам, они неоднократно видели конечности, и все, что выпадало из пакетов. Помимо этого, на мусорнике замечались образцы анализов, ампулы и бинты.

Согласно данным силовых служб, на свалке хранилось больше тонны человеческих отходов после операций, туда свозились останки из учреждений, противодействующих туберкулезу. Также можно было увидеть использованные приборы, содержащие ртуть.

Суд наложил арест на отходы, в связи с чем структура, занимающаяся вывозом отходов, не могла заниматься выполнением своих непосредственных обязанностей. Недавно данный вердикт отменили, а уничтожить свалку обещают до конца месяца.
Никита Готский
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