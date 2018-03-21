Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска

С 23 февраля по 21 марта Роспотребнадзор провел более 640 исследований воздуха Волоколамского района. Начиная с 9 марта, превышения норм по содержанию вредных веществ выявлено не было.

Виктория Озерова

Сегодня многие жители Волоколамска обратились в медицинские учреждения с жалобами на тошноту и головокружение. Пятеро учеников различных школ были доставлены в больницу. Такое явление связывают с выплеском мусорного газа, который мог произойти ночью на полигоне «Ядрово». Роспотребнадзор прокомментировал ситуации. Ведомство сообщило, что за последние сутки было проведено более 20 проверок воздуха региона на содержание вредных веществ, и ни одна не выявила нарушений. Специалисты посоветовали особо чувствительным гражданам меньше времени проводить на воздухе.Ранее стало известно, что для мониторинга ситуации на место инцидента выехал глава Московской области Андрей Воробьев.