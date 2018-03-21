Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"
| | Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска

Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска

Сегодня, 18:37
С 23 февраля по 21 марта Роспотребнадзор провел более 640 исследований воздуха Волоколамского района. Начиная с 9 марта, превышения норм по содержанию вредных веществ выявлено не было.

Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска

 

Сегодня многие жители Волоколамска обратились в медицинские учреждения с жалобами на тошноту и головокружение. Пятеро учеников различных школ были доставлены в больницу. Такое явление связывают с выплеском мусорного газа, который мог произойти ночью на полигоне «Ядрово». Роспотребнадзор прокомментировал ситуации. Ведомство сообщило, что за последние сутки было проведено более 20 проверок воздуха региона на содержание вредных веществ, и ни одна не выявила нарушений. Специалисты посоветовали особо чувствительным гражданам меньше времени проводить на воздухе.

Ранее стало известно, что для мониторинга ситуации на место инцидента выехал глава Московской области Андрей Воробьев.
Виктория Озерова
Новости по теме
Андрей Воробьев прибыл в Волоколамский район для осмотра полигона «Ядрово»
Андрей Воробьев прибыл в Волоколамский район для осмотра полигона «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев решил лично осмотреть полигон «Ядрово» в Волоколамском районе, где накануне произошел выплеск мусорного газа.

Роспотребнадзор введет закон о маркировке вредных продуктов цветами светофора
Роспотребнадзор введет закон о маркировке вредных продуктов цветами светофора

Роспотребнадзор разработает законопроект, который даст полномочия информировать потребителей о составе продукта. Информирование будет происходить по принципу

Сотрудники ГИБДД проверили автотранспорт на содержание вредных веществ в выхлопных газах
Сотрудники ГИБДД проверили автотранспорт на содержание вредных веществ в выхлопных газах

В июле 2013 года в Омскую Госавтоинспекцию обратился гражданин с просьбой проверить уровень содержан... Сообщили корреспонденту информационного агентства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости