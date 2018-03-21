Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Офицер погиб, спасая неряшливого солдата в Белгородской области

Офицер погиб, спасая неряшливого солдата в Белгородской области

Сегодня, 17:54
В Белгородской области произошло ЧП на полигоне. Погиб офицер, спасший солдата, допустившего оплошность с боевой гранатой.

Офицер погиб, спасая неряшливого солдата в Белгородской области

 

Солдат-срочник ненароком уронил гранату с выдернутой чекой. Офицер оттолкнул бойца и прикрыл его собственным телом. Срочник не пострадал при инциденте, а офицер получил смертельные ранения. Медики не смогли спасти его. Погибшего посмертно наградят за героический поступок и спасение жизни рядового.

Ранее в Египте четыре военных погибли в борьбе с террористами, несколько бойцов были ранены. Правительственным войскам удалось ликвидировать 36 радикалов. Всего с начала операции по уничтожению исламистов, начавшейся 9 февраля, погибли два десятка солдат армии страны.
Никита Готский
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