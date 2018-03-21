Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом

Британец, купивший билет в кинотеатр на VIP-место, застрял случайно под креслом и умер. Причиной стал сердечный приступ в резудьтате панического страха.

Пелагея Лебединская

Мужчина, посетивший кинотеатр, купил билет на премьеру фильма в элитном зале, где кресла с электрорегулировкой. В конце сеанса он хотел сделать звонок по мобильному телефону и случайно выронил его с рук. Когда мужчина наклонился его достать, застрял головой под электрической выдвигающейся подножкой, которая регулируется пультом. На крики о помощи прибежали сотрудники кинотеатра, однако и они не смогли помочь мужчине, тогда вызвали службу спасения, которые и освободили несчастного. Однако британец натерпелся страха, и его в бессознательном состоянии госпитализировали. Спустя неделю он умер от остановки сердца.В настоящее время ведется расследование и идет проверка всех кинотеатров, дабы избежать подобных ситуаций.