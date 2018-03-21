СК прекратил дело против фермера из Кургана за покупку «шпионского гаджета»

СК РФ прекратил резонансное дело против фермера из Кургана. Евгения Васильева обвинили в незаконном обороте шпионских устройств. К ним следователи причислили GPS-трекер, который фермер приобрел, чтобы не терять из виду своего теленка.

Дарья Светозарова

Журналисты задали вопрос президенту РФ Владимиру Путину об этом инциденте еще в 2017 году. Глава государства пообещал разобраться в ситуации. По прошествии определенного времени, которое правоохранители посвятили расследованию, выяснилось, что в действиях курганца не было злого умысла. Более того, в ГД РФ уже работают над поправками в законе об обороте шпионских гаджетов, нарушение которого инкриминировали фермеру. Отмечается, что покупка таких устройств больше не будет криминальной.С прекращением дела в отношении жителя Лебяжьевского района Курганской области согласились и сотрудники прокуратуры. Им не удалось собрать доказательств в пользу того, что Васильев умышленно собирал информацию. При этом в СК предложили фермеру признать вину частично. Васильев не стал делать этого, ведь иначе у него бы появилась отметка, что он привлекался к ответственности. Такой совет ему дал адвокат. Он объяснил доверителю, что его оправдают и без самооговора.Закон до сих пор действует. Ежегодно по статье 138.1 привлекается примерно по 200 человек, однако чаще всего с подсудимых взыскивают штрафы.