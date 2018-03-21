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| | СК прекратил дело против фермера из Кургана за покупку «шпионского гаджета»

СК прекратил дело против фермера из Кургана за покупку «шпионского гаджета»

Сегодня, 17:40
СК РФ прекратил резонансное дело против фермера из Кургана. Евгения Васильева обвинили в незаконном обороте шпионских устройств. К ним следователи причислили GPS-трекер, который фермер приобрел, чтобы не терять из виду своего теленка.

СК прекратил дело против фермера из Кургана за покупку «шпионского гаджета»

 

Журналисты задали вопрос президенту РФ Владимиру Путину об этом инциденте еще в 2017 году. Глава государства пообещал разобраться в ситуации. По прошествии определенного времени, которое правоохранители посвятили расследованию, выяснилось, что в действиях курганца не было злого умысла. Более того, в ГД РФ уже работают над поправками в законе об обороте шпионских гаджетов, нарушение которого инкриминировали фермеру. Отмечается, что покупка таких устройств больше не будет криминальной.

С прекращением дела в отношении жителя Лебяжьевского района Курганской области согласились и сотрудники прокуратуры. Им не удалось собрать доказательств в пользу того, что Васильев умышленно собирал информацию. При этом в СК предложили фермеру признать вину частично. Васильев не стал делать этого, ведь иначе у него бы появилась отметка, что он привлекался к ответственности. Такой совет ему дал адвокат. Он объяснил доверителю, что его оправдают и без самооговора.

Закон до сих пор действует. Ежегодно по статье 138.1 привлекается примерно по 200 человек, однако чаще всего с подсудимых взыскивают штрафы. 
Дарья Светозарова
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