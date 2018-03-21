Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Андрей Воробьев прибыл в Волоколамский район для осмотра полигона «Ядрово»

Андрей Воробьев прибыл в Волоколамский район для осмотра полигона «Ядрово»

Сегодня, 17:38
Губернатор Московской области Андрей Воробьев решил лично осмотреть полигон «Ядрово» в Волоколамском районе, где накануне произошел выплеск мусорного газа. Сегодня чиновник прибыл на место происшествия.

Андрей Воробьев прибыл в Волоколамский район для осмотра полигона «Ядрово»

 

В ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» Московской области произошло выбрасывание мусорного газа. В результате инцидента пострадали люди. Ранее глава Минздрава региона Дмитрий Марков рассказал, что в медицинские учреждения обратились более 50 детей, все они уже отправлены домой. Лично осмотреть место происшествия прибыл глава области Андрей Воробьев. Уточняется, что он проводит осмотр полигона.

Следует отметить, что в региональном управлении Роспотребнадзора проинформировали, что исследование воздуха Волоколамска показал, что содержание в нем загрязняющих веществ не превышает норму. В сообщении ведомства уточняется, что никаких отклонений по этому показателю не наблюдалось с 9 марта.
Виктория Озерова
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