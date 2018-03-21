Омбудсмен Кузнецова едет в Курганскую область расследовать стрельбу в школе

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с сообщением о том, что уже направляется в Курганскую область, где 13-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам из травматического оружия. Информация об этом появилась в Facebook омбудсмена.

Николай Офицеров

», - заявила Кузнецова.Местный уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина ранее поделилась подробностями произошедшего. Она уверяет, что это никак не связано с событиями, что происходили в России ранее, ведь мотив был якобы совершенно иным.