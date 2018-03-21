Омбудсмен Кузнецова едет в Курганскую область расследовать стрельбу в школе

«Происшествие зафиксировано в Курганской области и снова это стрельба в школе. Я еду лично разбираться в произошедшей ситуации. Каким образом у девочки в руках оказался пистолет, как ей удалось пронести оружие в школу, кто не заметил конфликт, а также почему не были сделаны выводы после ряда трагедий, имевших место ранее», - заявила Кузнецова.
Местный уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина ранее поделилась подробностями произошедшего. Она уверяет, что это никак не связано с событиями, что происходили в России ранее, ведь мотив был якобы совершенно иным.