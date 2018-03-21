Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом" Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности Семёна Слепакова внесли в базу данных «Миротворец» Киркоров через соцсети поздравил детей с дебютом на показе Юдашкина Радиоведущую отстранили от эфира за равнение 74% россиян с приматами Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом
| | Омбудсмен Кузнецова едет в Курганскую область расследовать стрельбу в школе

Омбудсмен Кузнецова едет в Курганскую область расследовать стрельбу в школе

Сегодня, 16:59
Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с сообщением о том, что уже направляется в Курганскую область, где 13-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам из травматического оружия. Информация об этом появилась в Facebook омбудсмена.

Омбудсмен Кузнецова едет в Курганскую область расследовать стрельбу в школе

 

«Происшествие зафиксировано в Курганской области и снова это стрельба в школе. Я еду лично разбираться в произошедшей ситуации. Каким образом у девочки в руках оказался пистолет, как ей удалось пронести оружие в школу, кто не заметил конфликт, а также почему не были сделаны выводы после ряда трагедий, имевших место ранее», - заявила Кузнецова.

Местный уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина ранее поделилась подробностями произошедшего. Она уверяет, что это никак не связано с событиями, что происходили в России ранее, ведь мотив был якобы совершенно иным.
Николай Офицеров
Новости по теме
Кузнецова в поздравлении с 8 марта рассказала об особой миссии материнства
Кузнецова в поздравлении с 8 марта рассказала об особой миссии материнства

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поздравила всех представительниц прекрасного пола страны с 8 марта. Омбудсмен напомнила о

Анна Кузнецова прокомментировала идею наказания родителей за участие детей в митингах
Анна Кузнецова прокомментировала идею наказания родителей за участие детей в митингах

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка, дала комментарии представителям СМИ относительно предложения МВД по установлению

Омбудсмен Кузнецова озвучила вопросы к США по теме усыновления
Омбудсмен Кузнецова озвучила вопросы к США по теме усыновления

Уполномоченный омбудсмен при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила в масс-медиа, что первыми вопросами к США, в случае возобновления

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости