Совфед: Травматическое оружие могут запретить в России после стрельбы в Кургане

Чиновник считает, что эпизод со стрельбой в школе Кургана может означать введение запрета травматов и пневматов. При этом он уверен, что полностью данную проблему такими мерами не решить. По словам Белякова, российские власти всегда болезненно реагируют на такие инциденты, поэтому требования запретить пневматическое и травматическое оружие могут быть приняты во внимание.
Совфед: Травматическое оружие могут запретить в России после стрельбы в КурганеСегодня, 16:54
Очередной случай стрельбы имел место быть в населенном пункте Далтон, штат Джорджия. Там учитель забаррикадировался в классе школы и открыл стрельбу по
В минувший вторник в одной из средних школ города Санди в штате Юта (США) 14-летний ученик открыл стрельбу из пистолета. В результате данного инцидента был
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин предлагает запретить травматическое оружие, так как в последнее время участились трагичные инциденты с его применением.