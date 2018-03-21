Совфед: Травматическое оружие могут запретить в России после стрельбы в Кургане

Чиновник считает, что эпизод со стрельбой в школе Кургана может означать введение запрета травматов и пневматов. При этом он уверен, что полностью данную проблему такими мерами не решить. По словам Белякова, российские власти всегда болезненно реагируют на такие инциденты, поэтому требования запретить пневматическое и травматическое оружие могут быть приняты во внимание. Чиновник считает, что эпизод со стрельбой в школе Кургана может означать введение запрета травматов и пневматов. При этом он уверен, что полностью данную проблему такими мерами не решить. По словам Белякова, российские власти всегда болезненно реагируют на такие инциденты, поэтому требования запретить пневматическое и травматическое оружие могут быть приняты во внимание.

Ранее в школе Курганской области 9-летняя ученица обстреляла одноклассников из травмата. Причиной происшествия может быть ссора между школьницей и ее товарищами по учебе. В результате стрельбы повреждения получили семь человек.

Никита Готский

В России могут запретить использование пневматики после стрельбы в курганской школе. Такой прогноз сделал сенатор Антон Беляков.