Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом" Девушка-леопард решилась на кардинальные перемены во внешности Семёна Слепакова внесли в базу данных «Миротворец» Киркоров через соцсети поздравил детей с дебютом на показе Юдашкина Радиоведущую отстранили от эфира за равнение 74% россиян с приматами Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом
| | Совфед: Травматическое оружие могут запретить в России после стрельбы в Кургане

Совфед: Травматическое оружие могут запретить в России после стрельбы в Кургане

Сегодня, 16:54
В России могут запретить использование пневматики после стрельбы в курганской школе. Такой прогноз сделал сенатор Антон Беляков.

Совфед: Травматическое оружие могут запретить в России после стрельбы в Кургане

 

Чиновник считает, что эпизод со стрельбой в школе Кургана может означать введение запрета травматов и пневматов. При этом он уверен, что полностью данную проблему такими мерами не решить. По словам Белякова, российские власти всегда болезненно реагируют на такие инциденты, поэтому требования запретить пневматическое и травматическое оружие могут быть приняты во внимание.
 
Ранее в школе Курганской области 9-летняя ученица обстреляла одноклассников из травмата. Причиной происшествия может быть ссора между школьницей и ее товарищами по учебе. В результате стрельбы повреждения получили семь человек.

Никита Готский
Новости по теме
Учитель устроил стрельбу по ученикам в школе Джорджии
Учитель устроил стрельбу по ученикам в школе Джорджии

Очередной случай стрельбы имел место быть в населенном пункте Далтон, штат Джорджия. Там учитель забаррикадировался в классе школы и открыл стрельбу по

В результате стрельбы в школе США пострадал подросток
В результате стрельбы в школе США пострадал подросток

В минувший вторник в одной из средних школ города Санди в штате Юта (США) 14-летний ученик открыл стрельбу из пистолета. В результате данного инцидента был

Рогозин предложил запретить травматическое оружие в России
Рогозин предложил запретить травматическое оружие в России

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин предлагает запретить травматическое оружие, так как в последнее время участились трагичные инциденты с его применением.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости