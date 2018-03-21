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| | СМИ рассказали об очередном нарушении ПДД Слуцким

СМИ рассказали об очередном нарушении ПДД Слуцким

Сегодня, 16:46
Автомобиль обвиненного в сексуальных домогательствах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого нарушил правила дорожного движения в Москве. Сообщается, что речь идет о премиальной иномарке Mercedes S-класса.

СМИ рассказали об очередном нарушении ПДД Слуцким

 

В Сети появился ролик, на котором видно, как автомобиль Mercedes с номерами С700МР77 двигался по выделенной полосе на Кутузовском проспекте. Таким образом, как отметили сотрудники издания, парламентарий решил не стоять в пробке и объехать ее.

Оппозиционер Алексей Навальный 8 марта разместил расследование о Леониде Слуцком. По его данным, член ЛДПР владеет несколькими транспортными средствами, среди которых также Mercedes S-класса, который и нарушил ПДД. Интересно и то, что с июня прошлого года данный автомобиль получил более 835 различных штрафов.

«Мне хотелось бы оговориться, что Слуцкий ездит с водителем, но понятное дело, что он едет так, как его просит шеф. А он вообще игнорирует правила дорожного движения, все», - заявил Навальный.

Также известно, что не позднее 22 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики проведёт закрытое заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг обвинённого в харассменте Слуцкого.
Николай Офицеров
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