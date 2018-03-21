СМИ рассказали об очередном нарушении ПДД Слуцким

Автомобиль обвиненного в сексуальных домогательствах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого нарушил правила дорожного движения в Москве. Сообщается, что речь идет о премиальной иномарке Mercedes S-класса.

Николай Офицеров

В Сети появился ролик, на котором видно, как автомобиль Mercedes с номерами С700МР77 двигался по выделенной полосе на Кутузовском проспекте. Таким образом, как отметили сотрудники издания, парламентарий решил не стоять в пробке и объехать ее.Оппозиционер Алексей Навальный 8 марта разместил расследование о Леониде Слуцком. По его данным, член ЛДПР владеет несколькими транспортными средствами, среди которых также Mercedes S-класса, который и нарушил ПДД. Интересно и то, что с июня прошлого года данный автомобиль получил более 835 различных штрафов., - заявил Навальный.Также известно, что не позднее 22 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики проведёт закрытое заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг обвинённого в харассменте Слуцкого.