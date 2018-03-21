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В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом

Сегодня, 16:04
Жителям подмосковной Ивантеевки пришлось провести «спасательную операцию». Кот пытался поскорее скрыться от преследовавшего его хаски, и в итоге животные оказались на высоком дереве, с которого сами спуститься уже не смогли.

В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом

 

Житель Ивантеевки Максим Бородулин на днях вышел выгулять собаку, но прогулка получилась не такой, как всегда. Во дворе взору мужчины предстала необычная картина: хаски висел на дереве и пытался дотянуться до кота. Максим тут же бросился спасать животных, но неугомонный пес никак не желал отстать от представителя семейства кошачьих. Так, в погоне за котом хаски несколько раз забирался на дерево, а вызволять животных приходилось местным обитателям.

В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом

 

Максим Бородулин рассказал, что после очередной такой погони кот не выдержал и сбежал в подвал соседнего дома. Хаски же продолжил «развлекаться» во дворе.
Виктория Озерова
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