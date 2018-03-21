В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом

Жителям подмосковной Ивантеевки пришлось провести «спасательную операцию». Кот пытался поскорее скрыться от преследовавшего его хаски, и в итоге животные оказались на высоком дереве, с которого сами спуститься уже не смогли.

Житель Ивантеевки Максим Бородулин на днях вышел выгулять собаку, но прогулка получилась не такой, как всегда. Во дворе взору мужчины предстала необычная картина: хаски висел на дереве и пытался дотянуться до кота. Максим тут же бросился спасать животных, но неугомонный пес никак не желал отстать от представителя семейства кошачьих. Так, в погоне за котом хаски несколько раз забирался на дерево, а вызволять животных приходилось местным обитателям.

Виктория Озерова

Максим Бородулин рассказал, что после очередной такой погони кот не выдержал и сбежал в подвал соседнего дома. Хаски же продолжил «развлекаться» во дворе.