Три человека пострадали от взрыва газа в жилом доме Мурманска

На сегодняшний день стало известно, что число пострадавших из-за взрыва в жилом доме Мурманска достигло трех человек. Взрыв в многоэтажке случился из-за бытового газа.

Глава Мурманского центра медицины катастроф проинформировал, что число жертв от взрыва бытового газа в одной жилых многоэтажек в Мурманске достигло трех человек. В больнице в связи с тяжелыми травмами скончался 34-летний мужчина.Взрыв в строении случился 20 марта в вечернее время, из-за него здание обрушилось со второго по пятый этаж. Один из пострадавших умер сразу на месте аварии, вторая пострадавшая ушла из жизни через некоторое время после происшествия. Всего были госпитализированы четыре человека, которые получили тяжелые травмы после обрушения дома – их извлекали из-под обловов здания. Среди них и ребенок 11 лет.

Сообщается, что в следственном комитете Мурманской области возбуждено уловное дело относительно некачественного предоставления услуг газоснабжения.