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| | На востоке Москвы произошла перестрелка

На востоке Москвы произошла перестрелка

Сегодня, 14:43
В восточной части Москвы представители правоохранительных органов вынуждены были открыть огонь по злоумышленникам, которые подозревались в осуществлении кражи из транспортного средства.

На востоке Москвы произошла перестрелка

 

В инциденте, произошедшем на Косинском шоссе в Москве, правоохранители осуществляли процедуру задержания подозреваемых в краже из машины. Во время задержания один из злоумышленников попытался заполучить оружие полицейского, из-за чего представителю правопорядка пришлось открыть огонь по преступнику. Вследствие перестрелки подозреваемый получил огнестрельное ранение. Все злоумышленники были доставлены в ближайшее отделение полиции.

Преступник, получивший ранение, был обследован медицинскими специалистами и получил всю необходимую помощь. Следователи занимаются тщательной проверкой инцидента, выясняя все причины и обстоятельства произошедшей перестрелки.
Александр Вест
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