На востоке Москвы произошла перестрелка

В восточной части Москвы представители правоохранительных органов вынуждены были открыть огонь по злоумышленникам, которые подозревались в осуществлении кражи из транспортного средства.

Александр Вест

В инциденте, произошедшем на Косинском шоссе в Москве, правоохранители осуществляли процедуру задержания подозреваемых в краже из машины. Во время задержания один из злоумышленников попытался заполучить оружие полицейского, из-за чего представителю правопорядка пришлось открыть огонь по преступнику. Вследствие перестрелки подозреваемый получил огнестрельное ранение. Все злоумышленники были доставлены в ближайшее отделение полиции.Преступник, получивший ранение, был обследован медицинскими специалистами и получил всю необходимую помощь. Следователи занимаются тщательной проверкой инцидента, выясняя все причины и обстоятельства произошедшей перестрелки.