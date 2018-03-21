Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление

Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление

Сегодня, 14:25
Уже около 200 россиян обратились за медицинской помощью в волоколамскую городскую больницу, жалуясь на явные признаки отравления газом. Причиной массового отравления в городе стал выброс газа на подмосковном полигоне под названием «Ядрово».

Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление

 

У городской поликлиники в Волоколамске выстроилась очередь из более чем 100 человек, которые стоят даже на улице, дожидаясь своей очереди на приём к врачу. Все граждане, жалующиеся на отравление, заявляют о головокружении, тошноте, слабости и дезориентации, которую они испытывают из-за того, что надышались воздухом на улице. По словам жителей Волоколамска, в городе стало тяжело дышать, а все улицы наполнились необъяснимой вонью.

Стараниями местных властей была определена причина всеобщего недомогания, которой стал выброс газа на полигоне «Ядрово». В данный момент специалисты стараются засыпать землёй обнаруженное место утечки. В общем, из разных школ Волоколамска в больницу поступили с тяжёлыми симптомами отравления газом около 50 учеников.
Александр Вест
Новости по теме
Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу
Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу

В подмосковном Волоколамске очередь в городскую больницу превысила все допустимые нормы. В связи с симптомами отравления в городской госпиталь поступили с

Жители Волоколамска бунтуют против мусорных свалок на полигоне «Ядрово»
Жители Волоколамска бунтуют против мусорных свалок на полигоне «Ядрово»

В подмосковном Волоколамске проживают более 20 тысяч человек, и четверть горожан в субботу вышли на митинг против мусорных свалок на полигоне «Ядрово».

В Волоколамске почти 40 детей пострадали от газового баллончика
В Волоколамске почти 40 детей пострадали от газового баллончика

В подмосковной школе около 40 учащихся отравились газом неизвестного происхождения, который во время занятий почувствовали школьники. Из-за приступов удушья

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости