Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление

Уже около 200 россиян обратились за медицинской помощью в волоколамскую городскую больницу, жалуясь на явные признаки отравления газом. Причиной массового отравления в городе стал выброс газа на подмосковном полигоне под названием «Ядрово».

Александр Вест

У городской поликлиники в Волоколамске выстроилась очередь из более чем 100 человек, которые стоят даже на улице, дожидаясь своей очереди на приём к врачу. Все граждане, жалующиеся на отравление, заявляют о головокружении, тошноте, слабости и дезориентации, которую они испытывают из-за того, что надышались воздухом на улице. По словам жителей Волоколамска, в городе стало тяжело дышать, а все улицы наполнились необъяснимой вонью.Стараниями местных властей была определена причина всеобщего недомогания, которой стал выброс газа на полигоне «Ядрово». В данный момент специалисты стараются засыпать землёй обнаруженное место утечки. В общем, из разных школ Волоколамска в больницу поступили с тяжёлыми симптомами отравления газом около 50 учеников.