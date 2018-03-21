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| | Мать школьницы, устроившей стрельбу в курганской школе, взяла всю вину на себя

Мать школьницы, устроившей стрельбу в курганской школе, взяла всю вину на себя

Сегодня, 14:12
Мать 13-летней девочки, которая устроила стрельбу в школе, винит в случившемся себя. Она считает, что упустила момент в ее воспитании.

Мать школьницы, устроившей стрельбу в курганской школе, взяла всю вину на себя

 

Девочка после очередных насмешек своих одноклассниц решила им отомстить и устроила в школе стрельбу с огнестрельного оружия. Где подросток взяла пистолет никто не знает. К счастью, никто не пострадал, лишь семь человек отделались синяками и царапинами. Мать малолетней злоумышленницы винит в случившемся себя, ведь она сама воспитывает дочь и видимо не доглядела, в ее трудном переходном возрасте, проблем в общении с ровесниками. Она за содеянный поступок своего ребенка готова понести любое наказание.

В настоящее время девочку, устроившую стрельбу, допрашивают в полицейском управлении. С ней там находятся и родители.
Пелагея Лебединская
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