В США взорвался американский серийный подрыватель

В американском штате Техас в городе Остин появился таинственный подрыватель, который рассылал взрывные устройства в посылках. Полиция предприняла попытку схватить злоумышленника.

Александр Вест

В минувший вторник в одном из почтовых отделений компании FedEx одна из посылок взорвалась, в связи с чем правоохранители произвели тщательный обыск всех бандеролей, который выявил очередную подозрительную коробку. Обследовав посылку с взрывным устройством, представители американских силовых структур вышли на след подрывника, который занимался распространением посылок с бомбами внутри. От рук подрывателя скончался 39-летний американец, который расстался с жизнью в результате взрыва коробки, оставленной у его двери. При аналогичных обстоятельствах скончался и 17 летний парень, а позже ещё несколько граждан США.Выйдя на след преступника, правоохранители проследили за автомобилем подозреваемого, а ночью полицейским пришлось открыть огонь по транспортному средству подрывателя, из-за чего находящееся в его авто взрывное устройство сдетонировало и подорвало машину вместе с преступником.