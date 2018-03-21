Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу

В подмосковном Волоколамске очередь в городскую больницу превысила все допустимые нормы. В связи с симптомами отравления в городской госпиталь поступили с жалобами около 30 детей.

Александр Вест

Напомним, в одной из школ Волоколамска ранее пришлось задействовать помощь медицинских специалистов, которые прибыли в учебное заведение в связи с признаками удушения неизвестным газом. В результате отравления газом в больницу поступили 23 учащихся, а ещё 16 школьников получили нужную медицинскую помощь прямо на месте инцидента. Специалисты считали, что слезоточивый газ распылил в школе из баллончика некий злоумышленник, однако, истинной причиной произошедших событий случился выброс газа на подмосковном полигоне под названием "Ядрово".Жители Волоколамска заявляют, что весь город накрыло необъяснимой "вонью", а из-за произведённого выброса на улице стало тяжело дышать. В данный момент выделение свалочного газа прекращено, так как специалисты сумели обнаружить и ликвидировать утечку. Множество жителей Волоколамска до сих пор стоят в очереди в городскую больницу с симптомами отравления газом.