Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу

Напомним, в одной из школ Волоколамска ранее пришлось задействовать помощь медицинских специалистов, которые прибыли в учебное заведение в связи с признаками удушения неизвестным газом. В результате отравления газом в больницу поступили 23 учащихся, а ещё 16 школьников получили нужную медицинскую помощь прямо на месте инцидента. Специалисты считали, что слезоточивый газ распылил в школе из баллончика некий злоумышленник, однако, истинной причиной произошедших событий случился выброс газа на подмосковном полигоне под названием "Ядрово".
Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицуСегодня, 14:01
В подмосковной школе около 40 учащихся отравились газом неизвестного происхождения, который во время занятий почувствовали школьники. Из-за приступов удушья
В подмосковном Волоколамске проживают более 20 тысяч человек, и четверть горожан в субботу вышли на митинг против мусорных свалок на полигоне «Ядрово».
На севере столицы Перу почти 90 школьников отравились неустановленным видом токсичного газа.