В Волоколамске почти 40 детей пострадали от газового баллончика

В подмосковной школе около 40 учащихся отравились газом неизвестного происхождения, который во время занятий почувствовали школьники. Из-за приступов удушья более 20 учащихся были доставлены в больницу.

Александр Вест

В общей степени 23 учащихся из школы, расположенной в Волоколамске, были срочно госпитализированы из-за отравления газом, который стал причиной плохого самочувствия около 40 детей. В связи с внезапными приступами удушья, вызванными запахом неизвестного газа, в подмосковную школу вызвали медицинских специалистов, которые по прибытию на место происшествия оказали необходимую помощь 16 ученикам. Обследовав здание учебного заведения, специалисты пришли к выводу, что результатом плохого самочувствия учеников стало распространение слезоточивого газа, который мог распылить злоумышленник из баллончика.Стоит заметить, следов использования газа, как и самого баллончика в школе найти так и не удалось. Медицинские специалисты заявили, что из-за воздействия газа на организм у детей проявилась аллергическая реакция.