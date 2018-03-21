В Петербурге школьница сломала позвоночник из-за падения с лестницы

В одном из госпиталей Санкт-Петербурга в тяжёлом состоянии пребывает 16-летняя пациентка, у которой медицинские специалисты выявили перелом позвоночника. Данную травму девушка получила вследствие падения с лестницы.

Александр Вест

Ночью в среду в детскую больницу №2 в Санкт-Петербурге была доставлена 16-летняя девочка, больная эпилепсией. Однако причиной госпитализации послужила не вышеупомянутая болезнь школьницы, а тяжёлая травма, полученная ею из-за падения в лестничном пролёте. Медицинские специалисты диагностировали у девочки-подростка множественные многооскольчатые переломы позвонков, черепно-мозговую травму закрытого типа, перелом голени на левой ноге, а также сотрясение мозга.Представители правоохранительных органов занимаются установлением всех деталей и причин произошедшего инцидента. Заметим, из-за степени инвалидности девушка обучается в коррекционной школе, проживая в семье, признанной неблагополучной.