Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Юноша разделся перед веб-камерой и потерял деньги

Сегодня, 10:10
В Великобритании школьник лишился своих сбережений из-за того, что он решился обнажиться перед веб-камерой. Злоумышленники использовали полученные материалы, чтобы шантажировать юношу.

Юноша разделся перед веб-камерой и потерял деньги

 

Школьник, выбравший псевдоним Джейкоб, рассказал о том, как во время провождения новогодних каникул в доме своих родителей он решил пообщаться с людьми в видео-чате, где его внимание привлекла симпатичная девушка. Джейкоб заметил, что собеседница склоняла его к совершению неприличных поступков, попросив его также раздеться на камеру. По окончании неприличных интернет-удовольствий, девушка взяла номер телефона юноши, который, по её словам, нужен был для более удобного общения с её избранником.

Однако, радость парня была недолгой, так как на его телефон злоумышленники прислали видеофайл, на котором он был запечатлён в голом виде. Для того, чтобы избежать распространения данного видеоролика, Джейкобу пришлось перевести хакерам 800 фунтов стерлингов.
Александр Вест
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