Юноша разделся перед веб-камерой и потерял деньги

В Великобритании школьник лишился своих сбережений из-за того, что он решился обнажиться перед веб-камерой. Злоумышленники использовали полученные материалы, чтобы шантажировать юношу.

Александр Вест

Школьник, выбравший псевдоним Джейкоб, рассказал о том, как во время провождения новогодних каникул в доме своих родителей он решил пообщаться с людьми в видео-чате, где его внимание привлекла симпатичная девушка. Джейкоб заметил, что собеседница склоняла его к совершению неприличных поступков, попросив его также раздеться на камеру. По окончании неприличных интернет-удовольствий, девушка взяла номер телефона юноши, который, по её словам, нужен был для более удобного общения с её избранником.Однако, радость парня была недолгой, так как на его телефон злоумышленники прислали видеофайл, на котором он был запечатлён в голом виде. Для того, чтобы избежать распространения данного видеоролика, Джейкобу пришлось перевести хакерам 800 фунтов стерлингов.