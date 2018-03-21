Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Дарвином и Ньютоном В 2019 году в России появится судно на электрической тяге «ЕГЭ – нет!»: Тина Канделаки раскритиковала Единый государственный экзамен в РФ Вместо вейпинга джулинг: Эксперты о новом тренде в мире электронных сигарет «Тебя заблокируют»: Бузова и Галустян разбрасываются деньгами и машинами среди подписчиков Японские учёные научили нейронные сети видеть, как человек В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства «Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram
| | В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве

В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве

Сегодня, 09:12
В Лондоне произошёл инцидент, в котором 21-летняя девушка была сожжена заживо, так как работодатели заподозрили её в том, что она колдунья. Перед сожжением девушки её пытали и держали в заложниках.

В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве

 

Британские правоохранители установили, что пара граждан Франции Киссем Медуни и Сабрина Куайдер пользовались услугами 21-летней няни Софи Лионе, которая присматривала за их детьми. После того, как пара заподозрила Софи в краже их ожерелья, а также в колдовских деяниях, они взяли девушку в заложники и подвергали пыткам, избиениям, моря её голодом. Заметим, Киссем и Сабрина также подозревали девушку в тайном сговоре с бывшем супругом Куайдер. В полицию от соседей французской пары поступила информация о костре и запахе горелого мяса, который их сильно беспокоил.

Проверив сад у жилища преступной пары, правоохранители обнаружили обугленные останки девушки, погребённые под слоем пепла. Останки Софи Лионе были деформированы до неузнаваемости, поэтому медэкспертам так и не удалось установить точную причину её гибели.
Александр Вест
Новости по теме
Экс-возлюбленная основателя группы Boyzone зверски убила няню своих детей
Экс-возлюбленная основателя группы Boyzone зверски убила няню своих детей

34-летняя Сабрина Куйдер, которая прежде являлась подругой основателя известной ирландской группы Boyzone Марка Уолтона, обвиняется в убийстве няни своих

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер рассекретили имя сына
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер рассекретили имя сына

Известный британский актер, Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, режиссер, драматург, актриса и певица, рассекретили имя своего сына. Отмечается, что известная

Басков: С Софи после падения на концерте в Воронеже всё в порядке
Басков: С Софи после падения на концерте в Воронеже всё в порядке

Николай Басков в своём профиле Instagram заявил, что с его девушкой Софи всё в порядке. На концерте в Воронеже она не удержалась на высоких каблуках и упала с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости