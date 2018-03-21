В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве

В Лондоне произошёл инцидент, в котором 21-летняя девушка была сожжена заживо, так как работодатели заподозрили её в том, что она колдунья. Перед сожжением девушки её пытали и держали в заложниках.

Александр Вест

Британские правоохранители установили, что пара граждан Франции Киссем Медуни и Сабрина Куайдер пользовались услугами 21-летней няни Софи Лионе, которая присматривала за их детьми. После того, как пара заподозрила Софи в краже их ожерелья, а также в колдовских деяниях, они взяли девушку в заложники и подвергали пыткам, избиениям, моря её голодом. Заметим, Киссем и Сабрина также подозревали девушку в тайном сговоре с бывшем супругом Куайдер. В полицию от соседей французской пары поступила информация о костре и запахе горелого мяса, который их сильно беспокоил.Проверив сад у жилища преступной пары, правоохранители обнаружили обугленные останки девушки, погребённые под слоем пепла. Останки Софи Лионе были деформированы до неузнаваемости, поэтому медэкспертам так и не удалось установить точную причину её гибели.