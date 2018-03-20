Одесская полиция проверяет факт о заминированном местном аэропорте

В Одесском аэропорте приостановили работу из-за того, что компанию оповестили о заложенной мине на территории здания. Из учреждения эвакуировали всех сотрудников организации и пассажиров. Информация взята из пресс-службы управления Национальной полиции Украины по Одессе.

В сообщении сказано, что 20 марта этого года в 14:06 по Киеву на горячую линию 102 поступил анонимный вызов. Человек, который совершил звонок, сказал, что аэропорт заминирован.Однако, проведя анализ, взрывотехнические службы сообщили, что никаких взрывоопасных устройств не найдено. Отмечено, что из здания эвакуировали около 400 человек. Известно, что работа аэропорта вернулась в строй.Правоохранителе намерены наказать шутника по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».