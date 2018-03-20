Ужасные кадры взрыва дома в Мурманске попали в Сеть

В Сети появились кадры с места взрыва жилого дома на территории Мурманска. На них видео, как спасатели достают пострадавших из-под завалов.

В Мурманске взорвался жилой дом, после чего к пункту трагедии оперативно приехали сотрудники МЧС, Они усиленно трудятся, доставая потерпевших и скончавшихся в итоге ЧП из-под завалов. В данное время всех людей, ранее заблокированных после взрыва, удалось спасти. Данных об их состоянии пока нет. Согласно предварительной информации, в результате аварии погибли два человека.

Никита Готский

Специалисты по-прежнему работают на месте инцидента. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Сотрудники местного СК РФ по региону открыли уголовное дело по факту взрыва.