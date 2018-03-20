Пьяный обормот: Лена Миро рассказала об инциденте с пилотом "Аэрофлота"

Блоггер обвинила пилота в том, что он мог поставить под угрозу несколько десятков невинных жизней. Миро считает, что "Аэрофлот" не должен покрывать своего сотрудника, замеченного пьяным на рейсе "Казань - Москва".

Анна Котова

В интернете в своем блоге лена Миро начала свой рассказ с того, что спросила у пользователей, могут ли они представить пьяного пилота за штурвалом самолета. После этого начала свой рассказ, что 17 марта в седьмом часу утра при медицинской проверке перед взлетом у одного из пилотов компании «Аэрофлот» датчик проверки на алкоголь зафиксировал пары спиртного. Отметим, что этот пилот должен был управлять воздушным судном рейсом Казань-Москва.Прибор показал, что в организме пилота 0,2 промилле. На такой показатель пилот заявил, что за сутки до вылета выпил всего один бокал красного вина. Отметим, что и за сутки, и до этого пилот был на работе, то есть управлял самолетом. В 11 часов утра повторная проверка показала, что количество алкоголя значительно снизилось, и составило 0,02 промилле. В это время самолет, которым должен был управлять пилот, планировал приземление в Москве.Сейчас в интернете появились снимки документов проверки, но компания «Аэрофлот» отрицают данный инцидент. Лена Миро написала, что стоит сказать слова благодарности медикам воздушной гавани Казани, которые смогли уличить нарушителя.