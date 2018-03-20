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| | В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро

В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро

Сегодня, 18:51
Несовершеннолетние феминистки пытались провести акцию в метро Москвы. Данное мероприятие окончилось крахом.

В Москве несовершеннолетние феминистки пытались раздеться в метро

 

Полиция поймала в столичной подземке двух девочек, которые попытались оголиться ради равноправия полов, но их акция потерпела поражение.

Школьницы 16 и 13 лет спустились в метрополитен, где захотели продемонстрировать власть женщин. Для реализации своей цели они начали раздеваться, но в один момент их заметила полиция. К этому моменту одна из феминисток сняла с себя куртку, а ее «боевая соратница» успела оголиться до нижнего белья.

Акт феминизма пресекли стражи правопорядка. Девочек задержали и отправили в участок. Там они поведали, что уважают общественное движение Femen и захотели себе схожей славы.
Никита Готский
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